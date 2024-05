3 tendances de liner qui rajeunissent et effacent instantanément les pattes d’oie

Si vous avez des pattes d’oie, des paupières tombantes ou des rides autour des yeux, voici les liners qui vous mettront le plus en valeur.

Les rides qui apparaissent dans la zone des yeux, communément appelées pattes d’oie, peuvent donner au visage un air plus âgé. Cependant, il existe des moyens efficaces pour atténuer leur apparence et rajeunir le regard en utilisant des techniques de maquillage. Nous allons vous parler ici de trois types de traits d’eye-liner qui vous aideront à atteindre cet objectif.

3 tendances de liner à essayer pour effacer les pattes d’oie et rajeunir instantanément

Le liner style œil de chat

Le liner style œil de chat est un classique qui ne se démode jamais. De plus, c’est la technique parfaite pour allonger les yeux et réduire l’apparence des rides dans la zone des pattes d’oie. Pour obtenir cet effet, appliquez l’eye-liner sur la ligne des cils supérieurs et étendez-le en direction des sourcils, en créant un angle ascendant. Cela donnera l’illusion d’un regard plus ouvert, atténuant les ridules.

Le liner fumé

Le liner fumé est un style plus audacieux qui produit un effet de profondeur sur les yeux, créant un look plus dramatique. Il peut également atténuer l’apparence des rides des pattes d’oie, car l’attention se concentre sur la zone sombre du coin extérieur des yeux. Nous vous recommandons d’appliquer l’eye-liner sur le bord des cils, en l’estompant avec un pinceau dans le coin extérieur. Ensuite, utilisez un fard à paupières foncé au même endroit et estompez vers l’extérieur.

Le liner inférieur

Un liner inférieur bien appliqué peut donner au regard une touche plus jeune et créer l’illusion d’yeux plus grands. Vous pensez peut-être que ce style peut accentuer les rides autour des yeux, mais avec la bonne technique, vous parviendrez à atténuer leur apparence. Pour l’utiliser, prenez un eye-liner doux et appliquez-le sur la ligne d’eau inférieure. Vous pouvez également utiliser un eye-liner blanc ou un illuminateur sur la ligne inférieure des cils pour créer un effet d’yeux plus grands et lumineux, sans pattes d’oie.

N’oubliez pas que la clé d’un maquillage rajeunissant réside dans l’application de techniques qui attirent l’attention sur les bons endroits et estompent les zones que vous souhaitez dissimuler. Avec ces 3 tendances de liner, vous pourrez rajeunir votre regard en un clin d’œil et dire adieu aux vilaines pattes d’oie. Alors, prête à tester ces astuces de pro ?