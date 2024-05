Masque à la sauge et à l’aloe vera pour camoufler les cheveux blancs et hydrater la chevelure : étape par étape

Cette combinaison infaillible rendra votre chevelure magnifique plus longtemps. Comme par magie, ce masque à la sauge et à l’aloe vera camouflera vos cheveux blancs et hydratera vos cheveux dès les premières applications. Ces deux produits naturels sont connus pour leurs importants bienfaits, à faible coût et faciles à préparer.

Cependant, n’oubliez pas de consulter d’abord votre dermatologue pour éviter les réactions indésirables, comme les pellicules, les allergies ou un cuir chevelu sensible. Si vous obtenez le feu vert, nous vous montrons comment le faire.

Comment préparer le masque à la sauge et à l’aloe vera pour camoufler les cheveux blancs ?

Selon Infosalus, l’aloe vera agit comme un régénérateur de tissus, améliore la circulation, apporte des vitamines et des acides aminés qui contribuent à une meilleure esthétique capillaire. Il contient également du collagène et de l’élastine pour prévenir le vieillissement et favorise l’hydratation.

Selon des études citées par Glamour, la sauge est excellente pour stimuler la croissance des cheveux au point d’être appelée minoxidil maison, un médicament qui traite l’alopécie androgénétique. De plus, elle dissimule les cheveux blancs avec sa teinte foncée, prévient le vieillissement capillaire, contrôle les cheveux gras et les pellicules.

C’est pourquoi ils ne doivent pas manquer dans vos routines de beauté, à commencer par ce masque à la sauge et à l’aloe vera pour camoufler les cheveux blancs :

2 cuillères à soupe de gel d’aloe vera frais.

1 cuillère à café de sauge fraîche ou séchée.

1 cuillère à café de miel.

Selon la même source, vous devez commencer la préparation en extrayant le gel d’aloe vera d’une feuille fraîche. Parallèlement à cette procédure, écrasez la sauge jusqu’à obtenir une poudre fine. Vous pouvez également faire une infusion avec cette plante ou utiliser 10 à 15 gouttes d’huile essentielle de sauge, recommandent-ils.

L’idée est de les mélanger lorsqu’ils sont prêts. Si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à café de miel pour qu’il soit plus compact et appliquez-le sur votre chevelure au moins deux fois par semaine pendant 20 minutes de repos. Ensuite, rincez abondamment à l’eau.

Alors, n’attendez plus pour chouchouter votre chevelure avec ce masque naturel et efficace à la sauge et à l’aloe vera. Vos cheveux vous remercieront pour cette dose d’amour et retrouveront tout leur éclat et leur beauté !