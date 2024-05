Comment appliquer son fond de teint pour une peau sans brillance ni pores dilatés (effet porcelaine garanti)

Un teint sublime ! Affichez une peau lisse avec cette astuce maquillage.

La peau porcelaine, la tendance à adopter sans attendre

Inutile d’attendre des jours, des semaines ou des mois pour avoir une peau porcelaine. Il suffit d’appliquer cette astuce avec votre fond de teint pour un teint sans pores dilatés, sans brillance et sans imperfections. Vous obtiendrez un fini lisse et velouté en quelques minutes. Ce conseil beauté va changer votre vie, c’est certain !

La peau porcelaine est très tendance et les remèdes maison pour y parvenir sont de plus en plus nombreux. Cependant, cela prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C’est pourquoi nous devons utiliser d’autres outils pour afficher ce teint parfait tant convoité.

Pas besoin d’un nouveau fond de teint pour cette astuce

Pour appliquer ce conseil beauté, vous n’avez pas à acheter un nouveau fond de teint. Celui que vous utilisez au quotidien suffira amplement pour estomper les pores et la brillance.

Le secret des Japonaises pour un teint porcelaine

Avant de commencer à vous maquiller, votre peau doit être parfaitement nettoyée pour que le maquillage ne constitue pas une barrière supplémentaire qui obstrue vos pores et laisse des résidus favorisant l’apparition de boutons. Pour cela, je vous recommande le soin japonais saho qui consiste à se laver le visage avec une tasse de lait froid puis à appliquer une serviette tiède pour resserrer les pores dilatés. Ainsi, ces petits points disgracieux qui gâchent le rendu naturel du maquillage ne seront plus visibles sur votre peau.

Comment réaliser un maquillage effet porcelaine ?

Voici les étapes à suivre pour un teint lisse et zéro défaut :

Commencez par appliquer une base de teint, indispensable pour une peau lisse. Déposez ensuite votre fond de teint en petite quantité, de préférence avec les doigts pour bien le répartir sans effet cartonné. Ajoutez une fine couche d’anti-cernes sous les yeux. Fixez le tout avec une poudre translucide blanche pour prolonger la tenue. Sur les lèvres, préférez des teintes rose pâle, corail ou rouge intense. Quant au blush, n’en appliquez qu’un soupçon sur le haut des pommettes.

L’ultime geste pour flouter les pores : la glace

Lorsque votre maquillage est terminé, passez un glaçon sur votre visage (en l’enveloppant dans un linge, attention). Insistez quelques secondes sur les pommettes, le nez et le front. La glace permet d’améliorer la texture de la peau et d’estomper les pores dilatés qui gâchent le rendu du maquillage. Cela aide aussi à réduire la brillance et à obtenir un fini mat.

Grâce à ces astuces, vous allez pouvoir afficher une peau de porcelaine, lisse et lumineuse, à l’instar des Japonaises. Vos pores seront invisibles, votre teint zéro défaut. Avec ce maquillage ultra naturel, vous ferez sensation à coup sûr !