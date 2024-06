Vous avez des cheveux blancs ? Un expert de Harvard explique clairement pourquoi ils apparaissent

L’un des signes les plus visibles du vieillissement est l’apparition de cheveux blancs. Évidemment, les cheveux blancs apparaissent avec l’âge, mais ils peuvent aussi apparaître prématurément à la suite d’un stress ou d’une tension permanente, d’une maladie à un âge précoce ou d’une prédisposition génétique qui accélère leur manifestation.

Une étude menée sur des souris en 2020 et publiée dans la revue scientifique Nature a montré comment le stress peut faire que leur pelage devienne blancs sous l’effet du stress, bien que l’on ne sache pas si cela s’applique aux humains et combien de fois cela joue un rôle dans le vieillissement des cheveux.

À cet égard, Robert H. Shmerling, professeur à la Harvard Medical School et rédacteur en chef de Harvard Health Publishing, assure que les cheveux ne deviennent pas blancs à cause du stress et affirme qu’après 35 ans, il est absolument normal que les cheveux commencent à grisonner.

La génétique plutôt que le stress

« Les cheveux ne deviennent pas blancs du tout. Dès qu’un follicule pileux produit des cheveux, il fixe la couleur. Si une mèche de cheveux est d’abord brune (ou rouge, noire ou blonde), elle ne changera jamais de couleur (sauf si vous vous teignez les cheveux). Les follicules pileux produisent moins de couleur à mesure qu’ils vieillissent, de sorte que lorsque les cheveux passent par leur cycle naturel de mort et de régénération, vous êtes plus susceptible d’avoir des cheveux blancs après 35 ans« , a déclaré Shmerling.

Toutefois, l’expert a averti que « si le stress ne peut pas modifier la couleur des mèches de cheveux, il peut déclencher une affection courante appelée « effluvium télogène », qui entraîne une chute des cheveux trois fois plus rapide que la normale. Les cheveux repoussent, de sorte que l’affection n’entraîne pas de calvitie. Mais si vous êtes d’âge moyen et que vos cheveux tombent et se régénèrent plus rapidement à cause du stress, il est possible que les cheveux qui repoussent soient blancs au lieu de leur couleur d’origine.

Après 35 ans, il est tout à fait normal que les cheveux commencent à grisonner.

Quoi qu’il en soit, « bien que le stress puisse jouer un rôle dans le processus, il serait plus utile d’examiner les générations passées plutôt que les niveaux de stress », a conclu M. Shmerling, en faisant référence au facteur génétique que nous héritons de nos ancêtres.