Tendance surprise de 2024 : L’imprimé vache détrône le Léopard avec élégance !

Exit le léopard, l’imprimé animalier star de 2024 sera la vache ! Symbole inattendu d’élégance et d’audace, le « cow print » s’apprête à envahir notre dressing pour notre plus grand plaisir. Zoom sur cette tendance surprenante et nos conseils pour l’adopter avec style.

L’imprimé vache : le nouveau chouchou des modeuses

Longtemps resté dans l’ombre du léopard, roi incontesté des imprimés animaliers, le motif vache fait un retour fracassant sur le devant de la scène mode. Repéré sur tous les derniers défilés, il séduit par son côté à la fois graphique et original.

Avec ses taches noires abstraites sur fond blanc (ou l’inverse), le « cow print » apporte une touche résolument moderne et décalée à nos tenues. De quoi bousculer joyeusement nos classiques !

L’imprimé vache, c’est chic !

Si le léopard était l’allié des femmes fatales, l’imprimé vache joue davantage la carte de l’élégance. Loin d’être « too much », il se marie avec toutes sortes de pièces pour un look à la fois chic et tendance :

Un trench à l'imprimé vache pour upgader un outfit de working girl

Une jupe midi fendue façon peau de vache pour un style sensuel

Un jean blanc à motifs noirs pour un look casual de jour

Une combinaison pantalon intégralement imprimée pour un total look graphique

Le secret pour faire mouche avec le « cow print » ? L’associer à des pièces basiques dans des tons neutres comme le noir, le blanc, le beige ou le gris. On évite les mélanges d’imprimés trop audacieux, ou les accessoires clinquants qui risquent d’alourdir la silhouette.

Nos idées de looks avec l’imprimé vache

Quelques suggestions de tenues pour vous inspirer et succomber sans tarder à la folie du « cow print » :

Pour un look bureau : misez sur un trench imprimé vache que vous associerez à un pull à col roulé noir, une jupe crayon bordeaux et des bottines. Un outfit pointu pour affronter la jungle urbaine avec allure !

Pour une soirée entre amis : cap sur un top fluide imprimé mixé à une mini-jupe noire, des sandales à talons et une jolie vague dans les cheveux. Une tenue parfaite pour sortir (et séduire) sans effort.

Pour un rendez-vous décontracté : twistez un look denim avec un jean blanc à imprimé vache. Avec un simple tee-shirt et des baskets, vous obtiendrez un outfit casual mais stylé.

Pour un total look graphique : optez pour une combinaison pantalon intégralement imprimée façon peau de vache. Une silhouette forte, à réserver aux modeuses les plus audacieuses !

On vous aura prévenues : en 2024, la fashion sphère n’aura d’yeux que pour le « cow print ». Véritable statement d’élégance, il s’annonce comme LE motif à adopter de toute urgence. Alors, prête à troquer votre léopard contre une vache ?