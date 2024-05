Jumpsuits et combishorts : les pièces phares pour un look chic en toute occasion

Incontournables de la garde-robe féminine en 2024, les jumpsuits et les combishorts se déclinent à l’infini pour un style toujours au top. Encore faut-il savoir les différencier et bien les porter ! On vous dit tout sur ces deux must-have de la saison.

Jumpsuit vs combishort : quelle différence ?

Souvent confondues, ces deux pièces une-pièce ont pourtant leurs spécificités. Petit mémo pour bien les distinguer :

La jumpsuit (appelée aussi combinaison pantalon) couvre le buste et les jambes jusqu’aux chevilles. Dotée de bretelles, elle existe en version sans manches ou manches longues.

(appelée aussi combinaison pantalon) couvre le buste et les jambes jusqu’aux chevilles. Dotée de bretelles, elle existe en version sans manches ou manches longues. Le combishort est une combinaison courte qui s’arrête en haut des cuisses. Idéal pour dévoiler ses gambettes bronzées !

Autre différence : si les jumpsuits se portent en toute saison, les combishorts sont davantage réservés aux beaux jours. À chaque pièce son occasion !

La jumpsuit, une valeur sûre en toute circonstance

Véritable couteau suisse du dressing, la combinaison pantalon se plie à tous vos désirs :

Casual en jean avec des baskets pour un look de tous les jours

avec des baskets pour un look de tous les jours Chic en satin accessoirisée de talons pour une soirée habillée

accessoirisée de talons pour une soirée habillée Cool en lin avec des nu-pieds pour une escapade estivale

Bref, la jumpsuit est un indispensable à shopper d’urgence si ce n’est pas déjà fait. Canon ET confortable, elle vous simplifie la vie au quotidien !

Le combishort, la pièce fun de l’été

Star des beaux jours, le combishort permet toutes les fantaisies en matière de look :

En jean avec des baskets , pour une allure cool et décontractée

, pour une allure cool et décontractée Fluide avec des spartiates , dans un esprit bohème romantique

, dans un esprit bohème romantique Coloré avec des sandales compensées, pour un look vitaminé

À la plage, en ville ou pour une garden party, le combishort s’adapte à tous vos plans estivaux. Avec lui, vous êtes sûre de faire sensation !

Nos conseils pour bien porter la jumpsuit et le combishort

Pour un look réussi avec ces deux basiques, suivez nos recommandations :

Choisissez une coupe ajustée mais pas moulante, pour un rendu élégant et confortable

Privilégiez des matières fluides et légères comme le lin, la viscose ou la soie lavée

Osez les imprimés (floral, pois, rayures…) sur une base neutre pour une allure graphique

Cassez le côté « bébé » du combishort avec des accessoires d’esprit masculine (veste en jean, ceinture en cuir, etc)

Jouez avec les volumes en mixant une jumpsuit ample avec une veste cintrée ou un trench

En un mot : amusez-vous ! La combinaison est une pièce ludique qui permet toutes les audaces.

Jumpsuits et combishorts s’annoncent comme les grands gagnants mode de cet été 2024. Faciles à vivre et diablement stylés, ils nous permettent de composer des silhouettes pile dans la tendance en un clin d’œil. N’attendez plus pour adopter ces deux indispensables !