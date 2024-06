Ongles courts : 3 designs de manucure parfaits pour une allure pro et chic !

Vous avez envie d’une manucure élégante et adaptée au bureau ? Découvrez nos 3 idées de nail art sobre et stylé, parfait pour afficher une allure professionnelle et soignée au quotidien. Des classiques revisités aux détails graphiques, ces designs vont vous faire craquer !

La french manucure 2.0

Intemporelle, la french manucure se réinvente pour plus de modernité. Exit le dégradé blanc trop marqué, misez sur une fine ligne colorée ou métallisée (doré, argent, rose poudré, nude…) qui twiste subtilement ce grand classique. Chic et rafraîchissante, cette version 2.0 fonctionne à merveille sur les ongles courts.

Notre conseil : optez pour un trait ultra-fin réalisé au pinceau pour une french désaturée ultra-sophistiquée. Vous pouvez aussi vous amuser avec des teintes pastel très douces pour un rendu délicat, idéal au printemps-été !

L’élégance du total look mat

Pour une manucure chic et intemporelle, misez sur une couleur unie mate. Cette finition apporte une touche de sophistication tout en restant discrète, parfaite pour le travail. Côté teintes, privilégiez des nuances profondes et intensessans être flashy : bleu nuit, bordeaux, taupe, kaki…

Pour encore plus d’élégance, on mise sur des teintes neutres comme le greige (entre le gris et le beige), le chocolat ou encore le prune. Autre possibilité : twister un rouge classique ou un nude rosé avec une finition mate veloutée. Une valeur sûre !

Des détails graphiques tout en finesse

Vous avez envie d’une touche d’originalité sur vos ongles courts ? Optez pour de fins détails géométriques sur une base de vernis neutre (beige rosé, gris doux, blanc cassé…). Lignes asymétriques, pois, triangles, bandes contrastantes… Laissez parler votre créativité !

L’astuce pour rester pro : ne surchargez pas et utilisez avec parcimonie le noir, le blanc ou le doré pour soulignez votre motif avec subtilité. Elégant et accrocheur sans être too much, ce nail art discret donnera une allure branchée à vos tenues de bureau.

Nos conseils pour une manucure pro et tendance

Pour parfaire ces jolis designs et afficher des mains impeccables au bureau, suivez nos tips :

Gardez une longueur d’ongles courte (1 ou 2 mm suffisent) pour une hygiène irréprochable et une dextérité optimale.

(1 ou 2 mm suffisent) pour une hygiène irréprochable et une dextérité optimale. Limez vos ongles en amande ou en carré arrondi pour un rendu chic et net, facile à entretenir.

ou en pour un rendu chic et net, facile à entretenir. Utilisez une base protectrice avant votre vernis pour unifier la surface de l’ongle et prolonger la tenue.

avant votre vernis pour unifier la surface de l’ongle et prolonger la tenue. Appliquez votre vernis en fine couches plutôt qu’en une seule épaisse. Laissez sécher 5 à 10 mn entre chaque.

plutôt qu’en une seule épaisse. Laissez sécher 5 à 10 mn entre chaque. Terminez par un top coat brillant ou mat selon la finition choisie pour protéger votre nail art et le faire durer.

selon la finition choisie pour protéger votre nail art et le faire durer. Hydratez vos mains et vos cuticules quotidiennement avec une crème nourrissante pour une peau douce et souple.

Avec ces idées de designs élégants et ces conseils pratiques, vous avez toutes les clés pour arborer une manucure irréprochable et pile dans la tendance au bureau. A vous de jouer pour afficher des ongles parfaits qui feront des jalouses à la machine à café !