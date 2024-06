Les ongles « classy » : l’élégance intemporelle au bout des doigts !

Vous cherchez un style de manucure chic et raffiné pour le bureau ou le quotidien ? Les ongles « classy » sont la tendance incontournable de ce printemps-été 2024. Misez sur des teintes neutres, des détails délicats et des designs minimalistes pour une allure sophistiquée en toute occasion. Découvrez les modèles les plus élégants à adopter sans plus attendre !

Le retour en force des classiques

Dans l’univers très créatif de la nail art, les ongles « classy » séduisent par leur élégance intemporelle. Loin des extravagances colorées, ce style mise sur la sobriété avec des nuances douces comme le nude, le rose poudré ou encore les beiges rosés. L’objectif ? Sublimer les mains avec subtilité, sans en faire trop.

Les adeptes du minimalisme seront conquises par ces manucures épurées qui se marient à merveille avec tous les styles, du plus casual au plus habillé. La clé pour réussir des ongles « classy » ? Soigner les détails et opter pour des finitions impeccables, comme des traits fins ou des touches de brillance délicates.

Nos idées de manucures « classy » pour un look chic et tendance

Voici une sélection des modèles les plus élégants à essayer cette saison :

Kaki et nude rosé : l’alliance parfaite pour des ongles frais et féminins. Cette combinaison douce sublime toutes les carnations.

: l’alliance parfaite pour des ongles frais et féminins. Cette combinaison douce sublime toutes les carnations. Marron et feuilles dorées : optez pour une teinte chocolat rehaussée de délicats motifs feuillages dorés. Une manucure chic et glamour idéale pour une soirée.

: optez pour une teinte chocolat rehaussée de délicats motifs feuillages dorés. Une manucure chic et glamour idéale pour une soirée. Bleu marine et rose baby : le contraste de ces deux teintes apporte une touche d’originalité tout en restant dans un esprit « classy ». Ajoutez une pointe de doré pour plus d’éclat.

: le contraste de ces deux teintes apporte une touche d’originalité tout en restant dans un esprit « classy ». Ajoutez une pointe de doré pour plus d’éclat. French manucure : un grand classique indémodable. Sa base transparente ou rose pâle et son bout d’ongle blanc s’adaptent à toutes les occasions.

: un grand classique indémodable. Sa base transparente ou rose pâle et son bout d’ongle blanc s’adaptent à toutes les occasions. Effet marbre nude : jouez la carte de l’élégance avec un magnifique dégradé marbré dans des tons naturels. Une manucure graphique et raffinée.

: jouez la carte de l’élégance avec un magnifique dégradé marbré dans des tons naturels. Une manucure graphique et raffinée. Paillettes discrètes : pour un brin de fantaisie, agrémentez un vernis neutre de quelques paillettes irisées. La clé : rester dans la sobriété !

Nos conseils pour une manucure « classy » impeccable

Pour parfaire votre manucure et la faire durer, suivez ces quelques astuces :

Hydratez vos mains et vos ongles quotidiennement pour éviter les cuticules sèches et les ongles cassants.

Utilisez toujours une base protectrice avant d’appliquer votre vernis pour prévenir les taches et renforcer vos ongles.

Prenez le temps de poser deux couches fines de vernis coloré pour une couvrance optimale et uniforme. Laissez bien sécher entre chaque couche.

Terminez par un top coat pour intensifier la brillance et prolonger la tenue de votre manucure.

Retouchez régulièrement votre vernis pour camoufler les éclats et conserver une manucure parfaite plus longtemps.

Avec ces idées de nail art « classy » et ces précieux conseils, vous avez toutes les clés en main pour afficher une manucure ultra-chic au quotidien comme au bureau. N’hésitez plus à adopter ces jolis modèles intemporels qui sublimeront vos doigts avec élégance. La tendance « classy » n’aura plus aucun secret pour vous !