Le « sandwich dressing » : le trick des stylistes qui fait fureur sur TikTok !

Vous cherchez une astuce mode pour créer des looks originaux et tendance en un clin d’œil ? Le « sandwich dressing » est la technique imparable qui affole les réseaux sociaux, et notamment TikTok. Facile à réaliser avec des basiques de la garde-robe, ce principe de superposition façon sandwich promet des tenues ultra-stylées qui ne passeront pas inaperçues. Prêtes à découvrir cette nouvelle lubie fashion ?

Le « sandwich dressing », c’est quoi exactement ?

Directement inspiré de l’art culinaire de l’assemblage, le « sandwich dressing » applique le même principe à la mode. L’idée ? Superposer différentes couches de vêtements, à la manière des étages d’un sandwich, pour obtenir un look plus complexe et texturé. Exit les tenues basicissimes, cette technique joue sur les matières, les volumes et les proportions pour un rendu hyper stylé !

Généralement, on part de pièces simples et basiques que l’on mixe et superpose savamment pour créer des silhouettes originales qui ont du relief. Les possibilités sont infinies et s’adaptent à tous les styles, du plus casual au plus pointu. À vous de laisser parler votre créativité pour imaginer le « sandwich » parfait !

Les conseils de pro pour un « sandwich dressing » réussi

La clé d’un « sandwich dressing » qui en jette ? Jouer sur les proportions et les contrastes, comme l’explique Lydia Tomlinson, influenceuse mode britannique :

Misez sur des pièces oversize en haut et en bas , puis cassez l’effet volumineux avec un élément près du corps et/ou plus foncé au milieu.

, puis cassez l’effet volumineux avec un élément près du corps et/ou plus foncé au milieu. Équilibrez les couches en associant des matières fluides à des plus structurées , comme un trench en lin sur une robe légère par exemple.

, comme un trench en lin sur une robe légère par exemple. Osez les jeux de superposition décalés : chemise sous une robe, pull noué par dessus un t-shirt, veste façon cape sur les épaules…

: chemise sous une robe, pull noué par dessus un t-shirt, veste façon cape sur les épaules… Pensez aux accessoires pour finaliser votre look : une ceinture pour marquer la taille, un chapeau, des bijoux accumules…

Nos idées looks « sandwich dressing » pour l’été

Le « sandwich dressing » se prête à merveille aux tenues estivales légères et décontractées. Voici quelques combinaisons gagnantes à tester absolument :

Robe fluide + t-shirt basique + veste en jean : la superposition casual-chic parfaite pour une virée en ville ou un date estival.

: la superposition casual-chic parfaite pour une virée en ville ou un date estival. Débardeur + chemise ouverte + short en denim : mixez une pièce près du corps avec une couche plus ample pour un look vacances décontracté.

: mixez une pièce près du corps avec une couche plus ample pour un look vacances décontracté. Jupe midi + top à bretelles + blazer en lin : l’association idéale pour un outfit de bureau frais et féminin quand le thermomètre grimpe.

: l’association idéale pour un outfit de bureau frais et féminin quand le thermomètre grimpe. Combi-short + chemisier noué + sandales plateformes : twistez la tendance combi avec un chemisier noué à la taille, et ajoutez une paire de sandales compensées pour une allure à la fois rétro et bohème.

Vous l’aurez compris, le « sandwich dressing » est la fashion obsession à adopter d’urgence cet été pour des looks canons et pointus en deux temps trois mouvements. Laissez libre cours à votre style et expérimentez sans compter avec ce concept de layering ludique et original. Une chose est sûre, vous allez vite devenir accro !