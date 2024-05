Les jupes cargo : la tendance jeune et féminine qui séduit les femmes de tout âge en 2024

Vous avez sûrement entendu parler des pantalons cargo. Aujourd'hui, ils se réinventent avec la popularité grandissante des jupes cargo, une tendance chic et moderne qui incarne un style casual et sportif parfait pour les femmes souhaitant avoir l'air jeune. Le grand avantage des jupes cargo, c'est qu'elles se marient avec tout, des chemises pour un look plus habillé aux t-shirts pour une balade ou un rendez-vous décontracté entre amies.

Comment porter la jupe cargo avec style ?

La clé pour réussir son look avec une jupe cargo, c'est de bien choisir les pièces qui l'accompagnent en fonction de l'ambiance souhaitée. Pour un style plus sobre, ajoutez un blazer oversize qui équilibrera les proportions et couvrira davantage la peau.

Les jupes cargo se marient à merveille avec tous les types de chaussures. Les escarpins allongeront vos jambes et affineront votre silhouette, tandis que les baskets blanches basses vous apporteront confort et décontraction.

Blazer oversize pour un look habillé

Escarpins pour allonger les jambes

Baskets blanches pour un style décontracté

Quelle jupe cargo choisir selon sa morphologie ?

Si vous souhaitez camoufler votre ventre et paraître plus mince, optez pour une jupe cargo taille haute dans des tons foncés comme le noir, le marron ou le vert. Les couleurs claires ont tendance à donner du volume.

Pour les femmes de petite taille, évitez les modèles trop longs jusqu'aux chevilles. Préférez les mini-jupes ou les coupes midi à mi-mollet pour ne pas tasser visuellement votre silhouette.

Jupe taille haute et foncée pour affiner la taille

Mini-jupe ou coupe midi pour les petits gabarits

Avec quoi associer une jupe cargo ?

D'après le magazine Vogue, la jupe cargo est « l'option idéale pour celles qui veulent dévoiler leurs jambes tout en arborant un look d'inspiration camping avec une touche très cool. Le beige et le vert militaire restent les couleurs emblématiques du style cargo, mais il est aujourd'hui possible d'adopter cette tendance en optant aussi pour d'autres teintes plus douces ou vitaminées. »

Les crop tops font bon ménage avec les jupes cargo. Les vestes extra-larges ou les bombers surdimensionnées sont aussi des incontournables pour un look réussi.

Crop top

Veste extra-large ou bomber

Couleurs : beige, vert militaire, teintes douces ou vitaminées

Comment accessoiriser une tenue avec jupe cargo ?

Côté accessoires, misez sur des pièces qui apporteront une touche féminine à votre tenue :

Grands chapeaux en paille ou en feutre

en paille ou en feutre Lunettes de soleil oversize

oversize Sacs en bandoulière ou besaces

en bandoulière ou besaces Bracelets et colliers dorés

En 2024, la jupe cargo s'impose comme la pièce cool et tendance à avoir dans son dressing, quel que soit son âge. Facile à porter, elle se décline dans une multitude de styles pour s'adapter à toutes les morphologies et à toutes les occasions. Alors n'attendez plus pour succomber à cette mode qui allie confort, style et féminité, et qui mettra en valeur vos jolies jambes cet été. Avec ces conseils en tête, vous êtes parée pour adopter la jupe cargo en beaut