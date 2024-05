Bambi Eyes : Comment réaliser le maquillage des yeux d’Audrey Hepburn ?

Le style de maquillage des yeux d’Audrey Hepburn, connu sous le nom de Bambi eyes, est un véritable classique qui continue d’inspirer les amatrices de maquillage jusqu’à aujourd’hui. Ce look, caractérisé par des yeux grands, lumineux et des cils volumineux, est un hommage à l’actrice iconique et à son maquilleur de toujours, Alberto De Rossi.

Que sont les Bambi eyes ?

Le nom de cette tendance, Bambi eyes, fait référence aux grands yeux expressifs du célèbre personnage de dessin animé de Disney. Mais en réalité, il trouve ses racines dans un vrai faon nommé Pippin, qu’Audrey Hepburn avait recueilli pendant le tournage d’un de ses films. C’est à cette période que son maquilleur lui a créé un look « yeux de faon », marquant le début de cette mode qui perdure encore.

Comment réaliser le maquillage d’Audrey Hepburn ?

Pour obtenir les Bambi eyes d’Audrey Hepburn, un bon eye-liner noir et du mascara sont indispensables. Il est important de choisir un mascara waterproof d’un noir intense. De plus, l’astuce clé qu’utilisait l’actrice était de séparer les cils avec une pince avant d’appliquer plusieurs couches de mascara. Cette étape permet de démêler chaque cil pour un effet d’abondance et de volume.

Le maquillage façon « yeux de Bambi »

Utilisez un recourbe-cils pour courber vos cils et ouvrir votre regard. Avec un mascara waterproof noir intense, appliquez plusieurs couches en vous assurant de bien couvrir chaque cil de la racine aux pointes. Utilisez une pince à épiler pour séparer et définir chaque cil, créant un effet de volume et de longueur. Pour la touche finale, tracez une fine ligne avec un crayon noir le long de la ligne des cils supérieurs, mettant en valeur vos yeux et créant un effet de regard agrandi et expressif.

Avec ces étapes simples et quelques produits de maquillage adaptés, vous pourrez recréer le look classique des Bambi eyes d’Audrey Hepburn et arborer un regard charmant et élégant en toute occasion.

Que vous soyez fan de l’actrice ou simplement à la recherche d’un maquillage intemporel qui sublime votre regard, les Bambi eyes sont un choix parfait. Alors, prête à faire ressortir la Audrey Hepburn qui sommeille en vous ?