Ces robes et baskets canons qui matcheront à la perfection !

Parce que notre passion pour les robes et baskets est plus que jamais d'actualité, découvrez une sélection shopping à mix-matcher à volonté.

Robes et baskets : la tendance ultime de cette saison

Cette année, l'association de robes et de baskets continue de dominer les tendances mode. Ce combo, alliant style et confort, est parfait pour affronter la jungle urbaine. L'incontournable duo robe-basket est synonyme de cool et de style ultime. Bien que cette association puisse sembler risquée, elle reste ultra tendance. Les fashionistas ne s'en lassent pas et multiplient les looks en robe-baskets.

Pour adopter la tendance casual chic, il est essentiel de connaître les meilleures associations de robes et baskets. Découvrez comment mixer et matcher ces pièces pour un look irrésistible.

Les meilleures associations de robes et baskets

Pour vivre pleinement la tendance robe-basket, de nombreuses combinaisons mode s'offrent à nous. Voici quelques idées pour vous inspirer :

Des modèles tente , baby doll aux volants bien gonflés.

, aux volants bien gonflés. Des robes près du corps, fluides, nuisettes, à fente ou en maille pour un look plus sexy.

Des robes courtes ou maxi longues, ultra moulantes, portefeuille ou chemises.

Peu importe le style de la robe, l'important est de la conjuguer avec la bonne paire de baskets. Voici quelques combinaisons gagnantes :

Exemples d'associations tendances

Pour un look au sommet de la tendance, essayez ces associations :

Mix d'imprimés avec une robe vichy et une paire de Nike.

Combo ultra chic avec une robe en lin navy et des Gazelle rose Adidas.

Association rose fuchsia avec une paire de New Balance et une robe Sézane.

Le classique combo Superga-robe blanche pour les modeuses classiques.

Tendance lilas avec une robe imprimée et des Vans édulcorées.

Comment oser l'association casual chic ?

Pour adopter la tendance robes et baskets avec style, voici quelques conseils :

Osez les associations les plus risquées avec des sneakers hautes en couleurs et originales.

Misez sur des pièces fortes pour acérer votre style au quotidien.

Inspirez-vous des modeuses pour des looks toujours cozy et lookés.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure de créer des looks uniques et tendance, alliant style et confort.

L'association de robes et de baskets est plus qu'une simple tendance, c'est un véritable style de vie pour celles qui cherchent à combiner élégance et décontraction. Adoptez cette mode pour être au top de la tendance cette saison !