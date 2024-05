12 Astuces naturelles et hyper efficaces pour faire disparaître les cernes rapidement !

Vous en avez assez de ces cernes disgracieux qui vous donnent un air fatigué en permanence ? Découvrez nos 12 remèdes naturels et ultra efficaces pour estomper les cernes et retrouver un regard frais et éclatant. Fini les yeux de panda, place à un visage reposé et lumineux !

Le pouvoir éclaircissant du lait froid

Le lait est une excellente source de vitamine A, connue pour ses propriétés anti-âge et éclaircissantes sur la peau. Pour profiter de ses bienfaits :

Trempez un coton dans du lait froid

Appliquez-le sur vos cernes pendant 10 minutes

Rincez à l’eau tiède

Répétez l’opération 2 fois par jour

Les tomates, alliées anti-cernes insoupçonnées

Riches en lycopène, un puissant antioxydant, les tomates aident à unifier le teint et atténuer les cernes. Voici comment en profiter :

Mélangez du jus de tomate et du jus de citron à parts égales

Appliquez sur vos cernes à l’aide d’un coton

Laissez poser 10 minutes puis rincez

Faites ce soin 2 fois par jour pour de meilleurs résultats

Bonus : buvez chaque jour un jus tomate-citron-menthe pour booster votre éclat naturel de l’intérieur.

L’éclat vitaminé du jus d’orange

Gorgé de vitamines A et C, le jus d’orange est un allié de taille pour illuminer le regard. Son secret beauté :

Ajoutez quelques gouttes de glycérine végétale au jus d’orange

Imbibez un coton de ce mélange et appliquez sur vos cernes

Laissez agir 10 minutes avant de rincer

La glycérine, grand actif hydratant, apportera un coup d’éclat supplémentaire à votre regard.

Les vertus insoupçonnées des pommes de terre

Comme l’explique la marque DUG, les pommes de terre sont de véritables concentrés de nutriments bénéfiques pour la peau :

Râpez une pomme de terre crue et appliquez sur vos cernes

Laissez poser une quinzaine de minutes

Rincez à l’eau claire et répétez l’opération régulièrement

Protéines, vitamines, minéraux… Les pommes de terre ont tout bon pour estomper vos cernes en douceur.

L’action anti-cernes du curcuma

Puissant anti-inflammatoire naturel, le curcuma aide à réduire les poches sous les yeux. Son mode d’emploi :

Mélangez de la poudre de curcuma avec du jus d’ananas jusqu’à obtenir une pâte épaisse

Appliquez sur vos cernes et laissez poser 10 minutes

Retirez délicatement la pâte avec un gant de toilette humide et tiède

Renouvelez l’opération chaque jour pour des résultats optimaux

La vitamine E, précieuse alliée anti-âge

Véritable bouclier anti-radicaux libres, la vitamine E lutte efficacement contre les signes de l’âge, dont les cernes. Pour en bénéficier :

Appliquez chaque soir une goutte d’huile de vitamine E sous les yeux

Massez délicatement pour faire pénétrer

Laissez agir toute la nuit

Rincez à l’eau tiède au réveil

L’huile de coco, l’atout hydratation et éclat

Anti-inflammatoire naturelle, l’huile de coco aide à estomper les cernes tout en hydratant intensément la peau fragile du contour de l’œil. Son secret :

Appliquez une noisette d’huile de coco sur vos cernes chaque soir

Massez délicatement pour faire pénétrer

Laissez poser toute la nuit

Rincez à l’eau claire au réveil

Jour après jour, votre regard retrouvera tout son éclat.

Les oméga 3, des acides gras bénéfiques

Présents dans les poissons gras comme le saumon ou dans les noix, les oméga 3 aident à améliorer la microcirculation et à décongestionner le contour de l’œil. Pensez à en consommer régulièrement pour dire adieu aux cernes.

L’eau de rose, l’atout fraîcheur et éclat

Tonique et astringente, l’eau de rose aide à raffermir et lisser la peau délicate du contour de l’œil. Son mode d’emploi anti-cernes :

Imbibez des cotons d’eau de rose

Laissez-les poser 15 minutes sur vos yeux fermés

Renouvelez l’opération 2 fois par jour si possible

Son parfum délicat est un vrai moment de détente pour les yeux fatigués.

Le chocolat noir, un allié anti-âge inattendu

Riche en flavonols, le chocolat noir aide à protéger la peau des méfaits des UV et à ralentir son vieillissement. Une bonne raison de plus de croquer quelques carrés chaque jour !

Les bienfaits apaisants du concombre

Gorgé d’eau et de vitamines, le concombre est l’allié des yeux fatigués. Pour profiter de ses vertus apaisantes et décongestionnantes :

Coupez des rondelles de concombre et placez-les 30 minutes au réfrigérateur

Posez-les sur vos yeux pendant une dizaine de minutes

Rincez ensuite à l’eau tiède

Vos cernes seront estompées et votre regard défatigué.

Les sachets de thé, des compresses efficaces

Riches en antioxydants anti-inflammatoires, les sachets de thé froids aident à décongestionner les poches sous les yeux. La marche à suivre :

Faites infuser un sachet de thé vert puis placez-le 30 minutes au réfrigérateur

Posez les sachets froids sur vos yeux pendant 10 minutes

Renouvelez l’opération 2 fois par jour

Le froid va resserrer les vaisseaux sanguins dilatés et atténuer les cernes.

Ingrédient Propriétés Utilisation Lait Riche en vitamine A éclaircissante En compresses locales Tomate Contient du lycopène antioxydant En masque ou en jus à boire Jus d’orange Source de vitamines A et C En compresses avec de la glycérine

Soyez patient et constant dans vos routines naturelles anti-cernes. Suivez-les chaque jour pendant 4 à 6 semaines pour voir les meilleurs résultats. Si malgré cela vos cernes persistent, vous pouvez avoir recours à un anticernes cosmétique en complément.

Bien choisir et appliquer son anticernes permettra d’illuminer le regard instantanément. Optez pour une texture fine et un ton légèrement plus clair que votre carnation. Déposez-le sur les zones d’ombre (coin interne de l’œil, creux du cerne) puis estompez délicatement. Vous pouvez aussi l’utiliser pour camoufler d’autres petites imperfections (rougeurs, boutons…).

N’oubliez pas que les cernes peuvent aussi être dus à des facteurs comme la fatigue, le stress, une mauvaise hygiène de vie ou encore des allergies. Adoptez des habitudes saines au quotidien (sommeil réparateur, alimentation équilibrée, bonne hydratation…) pour retrouver durablement un regard reposé et pétillant.

Avec ces 12 astuces naturelles et quelques réflexes beauté, vous avez toutes les clés en main pour venir à bout des cernes efficacement. Fini les yeux fatigués, bonjour le regard frais et éclatant !