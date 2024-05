Adieu les cheveux abîmés : le masque à la kératine maison qui fait des miracles !

Vous en avez assez de vos cheveux ternes, cassants et fourchus ? Cette masque capillaire à la kératine, élaboré avec des ingrédients 100% naturels dont un fruit secret, va révolutionner votre routine beauté. Non seulement il lissera vos longueurs, mais il leur apportera également douceur et éclat. À vos cuisines !

Les bienfaits de la kératine pour les cheveux abîmés

La kératine est une protéine fibreuse essentielle à la santé du cheveu. Elle contribue à maintenir sa structure, sa force et son élasticité. Mais lorsque la chevelure est malmenée par les outils chauffants, les produits agressifs ou les éléments extérieurs, le taux de kératine diminue. Résultat : des cheveux secs, cassants et des pointes fourchues à la pelle.

Pour y remédier et même lisser la fibre capillaire, nous avons déniché une recette maison ultra efficace à base de kératine et d'ingrédients naturels. Et devinez quoi ? Elle contient un fruit qui va transformer votre crinière !

La recette magique pour des cheveux lisses et réparés

Ingrédients :

2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera

1 cuillère à soupe de fécule de maïs (Maizena)

1 goyave bien mûre

1 blanc d'œuf

1 cuillère à café d'huile essentielle de romarin

Préparation :

Dans une casserole, faites chauffer la Maizena avec un peu d'eau en mélangeant jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Versez dans un bol en verre et ajoutez le gel d'aloe vera. Mixez la goyave, filtrez et incorporez à la préparation. Ajoutez le blanc d'œuf et l'huile de romarin. Mélangez jusqu'à obtenir une texture homogène. Sur cheveux propres et humides, appliquez généreusement le masque des racines aux pointes. Enveloppez vos cheveux dans une charlotte ou une serviette chaude. Laissez poser au moins 30 minutes. Rincez abondamment à l'eau tiède puis lavez vos cheveux comme à votre habitude.

Pourquoi ça marche ?

Ce masque à la kératine maison cumule les bénéfices pour votre chevelure :

Il répare les cheveux abîmés en comblant les zones poreuses de la cuticule. Votre crinière retrouve force et élasticité.

Il lisse le cheveu en disciplinant les frisottis et les mèches rebelles. Même les crinières bouclées seront plus faciles à coiffer !

Il apporte de la brillance. En refermant les écailles du cheveu, la kératine lui permet de mieux réfléchir la lumière. Bonjour l'éclat !

Il protège contre les dommages futurs causés par la chaleur, les produits chimiques et les agressions extérieures.

N'attendez plus pour tester cette kératine végétale faite maison ! Après quelques applications, vos cheveux seront méconnaissables : doux comme de la soie, brillants comme dans les pubs et incroyablement sains.

La clé du succès ? La goyave, un fruit gorgé de vitamine C connue pour booster la production de collagène. Votre chevelure revitalisée vous dira merci !