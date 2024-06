Vos cheveux sont fins ? 7 astuces pour augmenter leur volume en quelques minutes

Vous avez des cheveux fins et vous rêvez d’une chevelure volumineuse et épaisse ? Ne cherchez plus, nous avons la solution pour vous. Découvrez nos 7 astuces pour augmenter le volume de vos cheveux en quelques minutes seulement.

1. Utilisez un shampoing volumateur

Le premier réflexe à avoir lorsque l’on a des cheveux fins est d’utiliser un shampoing volumateur. Ces produits sont spécialement conçus pour donner du corps aux cheveux fins. Ils contiennent généralement des protéines qui aident à épaissir la fibre capillaire. Pour un résultat optimal, il est recommandé de :

Appliquer le shampoing sur cheveux mouillés

Masser doucement le cuir chevelu

Rincer abondamment

2. Misez sur les soins sans rinçage

Les soins sans rinçage sont également très efficaces pour donner du volume aux cheveux fins. Ils sont généralement à base de kératine, une protéine qui renforce la structure du cheveu. Il suffit d’appliquer le soin sur les longueurs et les pointes, puis de coiffer comme d’habitude. Les soins sans rinçage ont l’avantage de ne pas alourdir les cheveux, ce qui permet de conserver le volume naturel.

3. Adoptez la bonne coupe de cheveux

La coupe de cheveux peut faire toute la différence quand on a des cheveux fins. Il est conseillé d’opter pour une coupe dégradée qui donne du mouvement et du volume à la chevelure. Evitez les coupes trop droites qui ont tendance à aplatir les cheveux.

4. Utilisez un sèche-cheveux

L’utilisation d’un sèche-cheveux peut aider à donner du volume aux cheveux fins. Pour cela, il suffit de sécher les cheveux en les soulevant à la racine avec une brosse ronde. Cette technique permet de créer un effet de volume immédiat.

5. Optez pour des produits coiffants volumateurs

Les produits coiffants volumateurs sont également très efficaces pour donner du volume aux cheveux fins. Ils sont généralement à base de polymères qui gonflent la fibre capillaire. Il suffit d’appliquer le produit sur les longueurs et les pointes, puis de coiffer comme d’habitude. Les produits coiffants volumateurs ont l’avantage de ne pas alourdir les cheveux, ce qui permet de conserver le volume naturel.

6. Misez sur les colorations

La coloration peut également aider à donner du volume aux cheveux fins. En effet, elle épaissit la fibre capillaire et donne ainsi l’illusion de cheveux plus épais. Optez pour une coloration ton sur ton qui respecte la structure du cheveu et apporte du volume sans l’abîmer.

7. Adoptez une alimentation équilibrée

Enfin, n’oubliez pas que la santé de vos cheveux passe aussi par votre alimentation. Pour avoir des cheveux forts et volumineux, il est important de consommer des aliments riches en vitamines et en minéraux. Privilégiez les aliments riches en vitamine B, comme les légumes verts, les fruits secs ou encore les céréales complètes.