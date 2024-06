Pantalons culotte et mules : le duo gagnant pour un look chic et tendance en 2024 !

Vous cherchez une alternative stylée à vos sempiternels jeans ? Ne cherchez plus, les pantalons culotte s’imposent comme la tendance phare de 2024 ! Flatteurs et confortables, ils se marient à merveille avec une paire de mules pour un look à la fois élégant et dans l’air du temps. Zoom sur ce combo mode qui va faire des ravages cette saison.

La culotte, la coupe qui fait fureur

Si le jean reste indétrônable, force est de constater que certaines coupes gagnent du terrain et séduisent de plus en plus de modeuses. C’est le cas du pantalon culotte, reconnaissable à sa coupe ample et raccourcie, souvent resserrée à la cheville façon corsaire. Ultra-flatteur, il affine la silhouette en créant un effet « ventre plat » et sublime toutes les morphologies.

Décliné dans de nombreuses matières, du denim au cuir en passant par le lin ou le coton, il s’adapte à tous les styles et à toutes les occasions. Les modèles les plus tendance misent sur des couleurs vives (rouge, vert, jaune…) ou des imprimés graphiques (rayures, pois, fleurs…) pour une allure résolument moderne et dans l’air du temps.

La mule, la chaussure la plus désirable de 2024

L’autre grand succès mode de cette année, c’est incontestablement la mule. Mi-sandale, mi-sabot, cette chaussure à l’allure aussi confortable que chic revient sur le devant de la scène pour notre plus grand bonheur. Dotée d’un talon (compensé, carré, aiguille…) ou d’une semelle plate, elle apporte une touche d’élégance décontractée à toutes les tenues.

Là encore, les possibilités sont infinies ! Mule en cuir, en daim, en tissu, ornée de bijoux ou de clous… À chacune de trouver le modèle qui correspond à son style. Les plus audacieuses opteront pour la version à bout carré et talon aiguille, tandis que les adeptes du confort craqueront pour une mule plate en cuir souple.

L’alliance parfaite de la culotte et de la mule

Le secret d’un look ultra-tendance en 2024 ? Mixer culotte et mule sans hésiter ! Ce duo gagnant à tout bon vous promet des silhouettes aussi élégantes que confortables, en toute occasion. Voici quelques idées pour vous inspirer :

Culotte en jean et mules en cuir : optez pour une culotte en denim brut associée à une paire de mules plates en cuir camel. Ajoutez un t-shirt blanc et un blazer oversize pour un outfit workwear stylé.

: optez pour une culotte en denim brut associée à une paire de mules plates en cuir camel. Ajoutez un t-shirt blanc et un blazer oversize pour un outfit workwear stylé. Culotte en simili-cuir et mules à talons : misez sur une culotte en simili-cuir noir et des mules à talons carrés assorties pour un look de soirée chic et glamour. On aime la jouer total look avec un body en dentelle.

: misez sur une culotte en simili-cuir noir et des mules à talons carrés assorties pour un look de soirée chic et glamour. On aime la jouer total look avec un body en dentelle. Culotte fluide et mules colorées : craquez pour une culotte ample dans un tissu fluide (lin, tencel…) combinée à des mules plates dans une teinte vive (jaune, fuchsia…). Parfait pour une allure estivale !

: craquez pour une culotte ample dans un tissu fluide (lin, tencel…) combinée à des mules plates dans une teinte vive (jaune, fuchsia…). Parfait pour une allure estivale ! Culotte imprimée et mules neutres : si vous optez pour une culotte à imprimé flashy (jungle, graphique…), équilibrez avec des mules dans un coloris neutre (beige, blanc, noir…) pour une attitude maîtrisée.

Vous l’aurez compris, la culotte et la mule forment un binôme stylé à souhait, que l’on portera sans modération en 2024. Alors n’hésitez plus et foncez adopter cette combinaison gagnante qui flatte tous les styles. Confort, élégance et modernité : on dit oui !