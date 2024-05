Les secrets du power dressing en 2024 : comment s’habiller pour réussir

Le power dressing, ou l’art de s’habiller pour communiquer sa confiance et son autorité, est une tactique vestimentaire qui ne se limite pas à la sphère professionnelle. Découvrez les conseils des stylistes pour créer des looks cohérents et impactants en 2024.

Qu’est-ce que le power dressing ?

Le power dressing est né dans les années 70-80 comme une tendance pour les femmes au travail, souvent caractérisée par des tailleurs et des épaulettes pour être prises au sérieux. Mais en 2024, les femmes peuvent adopter une approche différente en intégrant leur style unique et leurs préférences personnelles pour véhiculer leur confiance.

Les couleurs clés du power dressing

Elizabeth Kosich, styliste certifiée et fondatrice d’Elizabeth Kosich Styling, explique que les couleurs profondes et foncées communiquent l’autorité, le pouvoir et l’expertise. Les couleurs vives sont assertives mais attention à ne pas en faire trop. Les teintes froides sont réservées et intimidantes, tandis que le monochrome de la tête aux pieds allonge, renforce et constitue l’ultime jeu de pouvoir vestimentaire.

Jouer avec les textures et les détails

La texture des tissus transmet aussi un message :

Les matières lisses, nettes et brillantes donnent une image sérieuse et soignée

Les tissus texturés, fluides et à motifs projettent une image plus abordable, désarmante et douce

Les détails comme les accessoires peuvent faire ou défaire une tenue. Holly Chayes, coach et consultante en style personnel chez Who Wears Who?, conseille d’utiliser les accessoires comme points focaux :

Boucles d’oreilles statement, rouge à lèvres audacieux ou collier court pour encadrer le visage

Lunettes à monture épaisse et anguleuse pour un look studieux et sérieux

Ceinture, décolleté en V ou manches trois-quarts pour mettre en valeur la taille

Miser sur la structure et les associations de couleurs

Choisissez des pièces bien structurées avec des lignes droites et des angles vifs qui véhiculent professionnalisme et autorité comme les tailleurs classiques, les chemises ajustées et les épaules bien définies.

Pour un look à fort impact, optez pour des associations de couleurs contrastées en associant une couleur claire à une couleur foncée (noir et blanc, bleu nuit et beige clair…) ou des couleurs opposées sur le cercle chromatique avec une valeur foncée et une valeur claire.

Identifier sa tenue « A » pour construire sa garde-robe

Angela Foster, coach en style pour petites tailles, parle de la tenue « A », celle qu’on choisit quand on veut se sentir au top avant une réunion ou une présentation importante. En identifiant ce qu’on aime spécifiquement dans cette tenue (coupe de la veste, longueur de la jupe, couleur du chemisier…), on peut la dupliquer pour avoir plusieurs tenues « A » dans son dressing et se sentir confiante, capable et puissante chaque jour.

Power dressing au travail : s’adapter à son secteur et ses interlocuteurs

Le power dressing au travail varie selon les secteurs d’activité et même les services au sein d’une même entreprise. Observez vos supérieurs et collègues bien établis et respectés pour vous en inspirer, surtout si vous visez une promotion.

Si votre poste implique d’être en contact avec les clients, habillez-vous aussi bien voire légèrement mieux que le décideur. Cet effort supplémentaire dans votre apparence envoie le message subliminal que vous ferez de même en vous occupant de leur compte.

Par où commencer pour adopter le power dressing ?

Avant de refaire toute votre garde-robe, commencez par de petites étapes :

Assurez-vous que vos tenues sont propres et repassées. Un vêtement froissé envoie le message dévastateur que vous ne ferez pas d’effort supplémentaire pour vos projets

Faites ajuster vos vêtements chez un tailleur si besoin pour une coupe impeccable

Privilégiez la qualité à la quantité en choisissant les meilleures pièces que votre budget peut se permettre. L’investissement initial sera vite rentabilisé grâce aux coupes classiques et aux matières de qualité

Pensez à votre garde-robe professionnelle comme à la quatrième de couverture d’un livre. Elle doit convaincre d’acheter le roman pour que vous puissiez prouver quel leader intelligent, puissant et à succès vous êtes.

Avec ces conseils en tête, vous êtes prêt(e) à adopter le power dressing en 2024 pour communiquer votre confiance et votre autorité en toutes circonstances. N’ayez pas peur d’y intégrer votre style personnel pour un look unique et impactant !