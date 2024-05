Les 4 façons incontournables de porter un bermuda avec style au printemps

Cette pièce vestimentaire peut être portée au bureau, à la plage ou à un rendez-vous galant. Elle offre confort et fraîcheur. Voici 4 façons incontournables de porter un bermuda avec style.

Bermudas pour le printemps

Le printemps n’est pas seulement la saison de l’éclosion, mais aussi la meilleure période de l’année pour porter des vestes, des cardigans et aussi des robes, des jupes, des shorts et des bermudas. Au cours de ces trois mois, s’habiller en couches est idéal pour ces températures changeantes. Aujourd’hui, nous vous présenterons quelques alternatives pour être raffinée sans sacrifier le confort.

Une pièce à connaître et à oser porter

Les bermudas vous offrent fraîcheur et confort sans avoir à montrer complètement vos jambes comme avec une jupe ou un short. Expérimentez différents styles et coupes pour trouver ceux qui s’adaptent le mieux à votre silhouette et à votre style personnel.

Tenez compte de la forme de votre corps pour tirer le meilleur parti de cette merveilleuse pièce vestimentaire, que vous pouvez porter en jean, tailleur, cargo, ample ou ajustée. Si vous avez plus de poids dans la partie supérieure de votre silhouette, alors les bermudas à taille haute sont idéales pour vous car elles vous aident à cacher la zone du ventre et à définir la taille. Bien sûr, celles en tissu léger vous apporteront plus de confort.

Comment combiner les bermudas

1. Une tenue élégante pour un rendez-vous : Associez des bermudas en tissu à motifs floraux aux tons vifs avec une chemise en soie de couleur neutre. Ajoutez des escarpins à hauts talons de couleur nude, un sac clutch et de longues boucles d’oreilles pour une tenue élégante et féminine.

2. Une tenue féminine et romantique : Des bermudas en dentelle de couleur blanche avec une chemise à manches courtes de couleur pastel peuvent constituer la tenue qui attire les regards. Associez-les à des sandales à lanières de couleur nude, un sac à main et des boucles d’oreilles de perles pour une touche romantique et féminine.

3. Une tenue décontractée chic : Choisissez des bermudas de sport gris ou noirs, ou en jean, et portez-les avec un tee-shirt en coton de couleur neutre. Complétez la tenue avec des baskets blanches, une banane portée en bandoulière et de petites boucles d’oreilles rondes.

4. Une tenue décontractée et confortable : Cette saison, les tons pastel sont incontournables. Optez donc pour des bermudas dans ces couleurs et portez-les avec un tee-shirt rayé uni dans des tons doux. Complétez l’ensemble avec des baskets blanches, un sac en cuir et de petites boucles d’oreilles rondes.