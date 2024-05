‘Grey blending’: les nouvelles mèches pour camoufler les cheveux gris et rajeunir le visage

Découvrez la technique de coloration ‘grey blending’ adaptée à tous les types de visages et de cheveux, idéale pour un look naturel et rajeuni.

Qu’est-ce que le ‘grey blending’ ?

Le grey blending est une technique de coloration capillaire qui facilite la transition vers le cheveu argenté en camouflant les cheveux gris de manière naturelle. Cette méthode utilise des nuances de gris pour illuminer le visage tout en maintenant une base plus sombre, souvent un brun foncé. C’est une excellente alternative pour celles qui souhaitent adopter leurs cheveux gris sans renoncer à la couleur.

Les avantages du ‘grey blending’

Les mèches ‘grey blending’ sont réalisées avec la technique des baby lights, qui visent à rajeunir l’apparence en intégrant subtilement les cheveux gris. Les tons les plus populaires sont le gris perle et l’argenté, mais d’autres nuances comme le gris bleuté ou le gris rosé sont également possibles. L’un des principaux avantages de cette technique est qu’elle requiert peu d’entretien, ce qui la rend idéale pour les femmes ayant un style de vie actif ou un budget limité pour les visites régulières au salon.

Comment se fait le ‘grey blending’ ?

Selon L’Oréal Paris, la technique est similaire à celle du balayage mais avec des nuances de gris au lieu de blond. Les reflets sont appliqués subtilement à quelques centimètres des racines, ce qui permet un entretien minimal et la possibilité de laisser pousser les cheveux sans retouches fréquentes. Ce processus met en valeur la couleur naturelle tout en laissant apparaître quelques cheveux gris, contrairement aux colorations traditionnelles qui couvrent entièrement les cheveux gris.

Conseils pour l’entretien des cheveux ‘grey blended’

Après avoir opté pour le ‘grey blending’, il est essentiel de prendre soin de vos cheveux pour maintenir leur éclat et leur hydratation. Utilisez des shampoings et des conditionneurs adaptés, ainsi que des masques capillaires pour hydrater intensément. Il est également conseillé d’utiliser un protecteur solaire pour cheveux afin de préserver la couleur des effets desséchants du soleil. Ces gestes aideront à maintenir vos cheveux sains et à prolonger la beauté de votre coloration.

Adaptez votre maquillage pour compléter votre look

Avec des tons de cheveux plus froids, il est recommandé d’adapter votre maquillage pour harmoniser votre visage. Optez pour un maquillage doux qui rehaussera vos traits sans alourdir votre look. Cela permettra de mettre en valeur votre coloration ‘grey blending’ tout en conservant une apparence fraîche et naturelle.

En résumé, le ‘grey blending’ est une technique de coloration innovante et pratique pour celles qui cherchent à embrasser leurs cheveux gris avec style. Avec un entretien minimal et un effet naturel, c’est une solution idéale pour moderniser votre look tout en minimisant l’effort quotidien de votre routine capillaire.