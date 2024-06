Coiffures anti-frisottis pour les jours de pluie : gardez vos cheveux sous contrôle avec style

Les jours de pluie peuvent être un véritable défi pour nos chevelures, en particulier lorsqu’il s’agit d’éviter les frisottis et de garder nos cheveux en place. Découvrez les meilleures coiffures qui vous permettront de rester élégante tout en domptant vos cheveux, même sous la pluie battante.

La queue de cheval haute : un classique intemporel

La queue de cheval haute est un choix sûr pour les jours de pluie, alliant praticité et élégance. Voici comment réaliser cette coiffure en quelques étapes simples :

Appliquez une petite quantité d’huile ou de gel à la chia sur vos cheveux pour contrôler les frisottis et leur donner une finition lisse.

sur vos cheveux pour contrôler les frisottis et leur donner une finition lisse. Utilisez un peigne à dents fines pour lisser vos cheveux vers le haut et rassemblez-les en une queue de cheval haute.

Fixez la queue de cheval avec un élastique solide pour qu’elle tienne toute la journée.

Pour une touche supplémentaire, enroulez une mèche de cheveux autour de l’élastique pour le camoufler, et fixez-la avec une épingle à cheveux.

Astuce pro : Pour un effet lissant encore plus prononcé, vous pouvez utiliser une brosse en poils de sanglier pour créer votre queue de cheval. Ces brosses sont réputées pour leur capacité à répartir les huiles naturelles du cuir chevelu sur toute la longueur des cheveux, favorisant ainsi un aspect brillant et lisse.

La tresse française : élégance et maintien

Les tresses sont une excellente option pour les jours de pluie, et la tresse française en particulier offre un look professionnel sans nécessiter une visite chez le coiffeur. Voici comment la réaliser :

Prenez une section de cheveux sur le dessus de votre tête et divisez-la en trois parties égales.

Croisez la section de droite sur la section centrale, puis la section de gauche sur la nouvelle section centrale. Au fur et à mesure que vous avancez, ajoutez plus de cheveux à chaque section.

Continuez à ajouter des cheveux et à tresser jusqu’à atteindre les pointes, puis fixez avec un petit élastique.

Variante : Pour un look plus décontracté, vous pouvez opter pour une tresse française lâche. Il suffit de ne pas trop serrer les mèches lors du tressage et de tirer délicatement sur les côtés de la tresse une fois terminée pour lui donner un aspect plus volumineux.

Le chignon décoiffé : chic et facile

Le chignon décoiffé est une coiffure ultra-tendance et parfaite pour les jours pluvieux. Non seulement il est facile à réaliser, mais il aide également à garder vos cheveux rassemblés et à l’abri des frisottis.

Faites une queue de cheval basse ou haute, selon votre préférence.

Tournez la queue de cheval sur elle-même, puis enroulez-la autour de la base pour former un chignon.

Utilisez des épingles à cheveux pour fixer le chignon en place. Ne vous inquiétez pas si quelques mèches s’échappent, le style décoiffé fait partie du charme.

Conseil beauté : Pour donner plus de tenue à votre chignon décoiffé, vaporisez un peu de laque sur vos mains et lissez doucement la surface du chignon. Cela aidera à contrôler les petits cheveux rebelles tout en préservant l’aspect naturel de la coiffure.

La tresse couronne : une touche bohème

La tresse couronne est une coiffure bohème et romantique, idéale pour garder les cheveux sous contrôle les jours de pluie. De plus, elle est parfaite si vous recherchez quelque chose d’un peu plus élaboré.

Séparez vos cheveux en deux sections égales.

Faites une tresse de chaque côté, en commençant par le haut de chaque section.

Ramenez une tresse sur le dessus de votre tête et fixez-la avec des épingles du côté opposé. Répétez l’opération avec l’autre tresse, en la croisant sur la première.

Astuce style : Pour un look encore plus bohème, tirez délicatement sur les bords de vos tresses pour les élargir légèrement, créant ainsi un effet plus volumineux et décontracté.

Conseils supplémentaires pour contrôler les frisottis

Au-delà des coiffures, voici quelques astuces pour garder vos cheveux sous contrôle les jours de pluie :

Utilisez des produits spécifiquement conçus pour combattre les frisottis , comme des sérums, des crèmes ou des sprays. Vous pouvez emporter l’un de ces produits dans votre sac pour des retouches en cours de journée.

, comme des sérums, des crèmes ou des sprays. Vous pouvez emporter l’un de ces produits dans votre sac pour des retouches en cours de journée. Évitez d’utiliser des lisseurs ou des sèche-cheveux les jours de pluie, car cela peut provoquer un effet gonflant. Préférez plutôt un séchage à l’air libre ou avec un diffuseur.

Investissez dans un parapluie de qualité. Cela peut sembler évident, mais un bon parapluie est votre meilleure défense contre l’humidité qui cause les frisottis.

Soins préventifs pour des cheveux résistants à l’humidité

Pour préparer vos cheveux à affronter les jours de pluie, adoptez une routine de soins adaptée :

Masque hydratant hebdomadaire : Appliquez un masque nourrissant une fois par semaine pour renforcer vos cheveux et les rendre moins sensibles à l’humidité.

Huiles essentielles : Quelques gouttes d’huile d’argan ou de coco appliquées sur les longueurs et les pointes avant de sortir peuvent créer une barrière protectrice contre l’humidité.

Shampooing sec : Gardez un shampooing sec à portée de main. Il peut absorber l’excès d’humidité et redonner du volume à vos cheveux en cours de journée.

L’importance du choix des accessoires

Les bons accessoires peuvent faire toute la différence les jours de pluie :

Foulards et bandeaux : Ils peuvent ajouter une touche de style tout en protégeant vos cheveux de l’humidité.

Ils peuvent ajouter une touche de style tout en protégeant vos cheveux de l’humidité. Épingles à cheveux anti-glisse : Optez pour des épingles avec une surface texturée pour une meilleure tenue, même sur cheveux humides.

Optez pour des épingles avec une surface texturée pour une meilleure tenue, même sur cheveux humides. Élastiques en spirale : Ils sont moins susceptibles de causer des dommages ou des plis disgracieux que les élastiques traditionnels.

Conclusion : embrassez la pluie avec confiance

Les jours de pluie ne doivent plus être synonymes de catastrophe capillaire. Avec ces coiffures et astuces, vous pouvez affronter l’humidité avec style et confiance. N’oubliez pas que la clé est dans la préparation et l’utilisation des bons produits et techniques.

Alors la prochaine fois que le ciel s’assombrira, voyez-y une opportunité de mettre en pratique vos nouvelles compétences en coiffure. Qui sait ? Vous pourriez même vous surprendre à espérer qu’il pleuve pour avoir une excuse de tester ces looks sophistiqués et pratiques.