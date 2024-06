5 maquilleurs à connaître pour apprendre les meilleurs trucs de beauté

Découvrez les experts qui vous donneront les meilleurs conseils de beauté pour réaliser le look de vos rêves avec un niveau très professionnel. Suivez ces maquilleurs talentueux pour améliorer vos compétences et découvrir de nouveaux styles.

Ces 5 maquilleurs à suivre pour devenir un pro du maquillage

1) Javier de la Rosa

Javier de la Rosa est l’un des maquilleurs favoris des célébrités. Spécialisé dans le maquillage pour célébrités, il intervient également lors de mariages, d’événements sociaux et de campagnes publicitaires. Il a travaillé sur plus de 90 telenovelas et de nombreux événements internationaux comme les Grammy Awards, les Billboard Music Awards, Lo Nuestro, Juventud et Nuestra Belleza Latina Internacional.

Anahí est l’une des célébrités qui adore se faire maquiller par Javier de la Rosa, notamment lors de ses performances pour la tournée de RBD. Parmi ses autres clientes, on compte Thalía, Belinda, Galilea Montijo, Yuri, Aracely Arámbula, Angelique Boyer et Martha Higareda.

2) Víctor Guadarrama

Víctor Guadarrama est un autre maquilleur et conseiller en image prisé des célébrités. Il possède un studio de beauté à Mexico et a créé une ligne de maquillage de haute qualité. Sur sa chaîne YouTube, vous trouverez des tutoriels de maquillage, des conseils de soins de la peau, des critiques de produits et les meilleurs trucs de beauté pour vous maquiller comme une pro.

Parmi ses clientes fidèles, on trouve Eiza González, l’ex-Miss Univers Ximena Navarrete, Itatí Cantoral, Sofía Castro, Erika Buenfil et Nadia Ferreira, l’épouse de Marc Anthony.

3) Alfonso Waithsman

Alfonso Waithsman est l’un des maquilleurs et stylistes les plus populaires, souvent aperçu en vacances avec sa cliente et amie Galilea Montijo. Il a gagné en notoriété en étant le maquilleur officiel de l’ex-première dame, Angélica Rivera.

Originaire de Guadalajara, Jalisco, il a également travaillé avec Aislinn Derbez, Belinda, Thalía et Eva Longoria.

4) Luis Torres

Luis Torres, originaire de Jalisco, est l’un des maquilleurs les plus couronnés de succès et reconnus actuellement. Passionné de maquillage depuis l’âge de 13 ans, il a déménagé à Mexico pour réaliser son rêve. Il a maquillé des personnalités de la scène mexicaine comme Eiza González et Ángela Aguilar, ainsi que des célébrités internationales comme Anita, Salma Hayek, Cara Delevingne, Emily Ratajkowski et Kendall Jenner.

5) Cristina Cuellar

Cristina Cuellar est une maquilleuse professionnelle qui s’est distinguée parmi les meilleurs maquilleurs au Mexique. En plus d’être designer de maquillage, elle est entrepreneuse, animatrice et conférencière. Elle a été directrice de l’image nationale du concours de beauté Miss Mexique en 2016, 2017 et 2023. Fondatrice et directrice générale de sa propre entreprise et marque de maquillage, elle se spécialise dans le maquillage pour les mariées et les reines de beauté. Sur son compte Instagram, elle partage les meilleures recommandations de beauté pour vous aider à être la meilleure version de vous-même.

Suivez ces experts pour améliorer vos compétences en maquillage

Apprenez des meilleurs

Ces maquilleurs vous offriront des astuces et des techniques professionnelles pour sublimer votre beauté. En les suivant sur les réseaux sociaux, vous pourrez découvrir des tutoriels, des conseils et des inspirations pour vos propres looks de beauté.

Découvrez de nouveaux styles

En vous inspirant des créations de ces maquilleurs, vous pourrez explorer de nouveaux styles et tendances. Que vous souhaitiez un look glamour, naturel ou audacieux, ces experts vous guideront pour atteindre vos objectifs de beauté.

Maintenant que vous connaissez les meilleurs maquilleurs à suivre pour apprendre les meilleurs trucs de beauté, n’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour créer un look de beauté très professionnel.