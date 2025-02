Lucia Silvestri : la magicienne des pierres précieuses qui fait briller Zendaya chez Bulgari

Dans les coulisses de la haute joaillerie, Lucia Silvestri règne en maître sur la création des pièces les plus spectaculaires de Bulgari. Cette passionnée de gemmes transforme depuis plus de 30 ans les pierres les plus rares en bijoux d’exception, portés par les plus grandes stars comme Zendaya sur les tapis rouges.

Le parcours extraordinaire d’une créatrice visionnaire

Entrée chez Bulgari il y a plus de trois décennies, Lucia Silvestri a gravi tous les échelons avant de devenir directrice artistique de la prestigieuse maison italienne. Son œil expert pour dénicher les pierres précieuses les plus exceptionnelles lui a valu une réputation internationale dans le monde de la joaillerie.

Sa signature ? Un talent unique pour marier les couleurs et créer des associations audacieuses qui ont révolutionné les codes de la haute joaillerie. Chaque création naît d’abord dans son esprit avant même la recherche des pierres, une philosophie héritée des enseignements de la famille Bulgari.

Les secrets de fabrication des bijoux les plus convoités

Le processus créatif de Lucia Silvestri commence par de longs voyages à travers le monde pour dénicher des gemmes d’exception :

Des émeraudes colombiennes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros

Des saphirs du Sri Lanka aux teintes uniques

Des rubis birmans d’une pureté exceptionnelle

Dans son atelier romain, elle travaille ensuite étroitement avec les artisans pour donner vie à ses visions créatives. Chaque pierre est taillée sur mesure selon ses instructions précises pour obtenir l’effet recherché.

Une collaboration étroite avec les plus grandes stars

Zendaya, égérie de la marque, porte régulièrement les créations les plus spectaculaires de Silvestri. Le collier Serpenti Hypnotic, orné d’une émeraude de 93,83 carats, représente l’un des chefs-d’œuvre récents de la créatrice.

Les ambassadrices de la marque comme Priyanka Chopra et Lisa de Blackpink participent activement au processus créatif, permettant à Silvestri d’adapter ses créations à leur personnalité tout en conservant l’ADN de Bulgari.

L’héritage et l’innovation au service de la création

La force de Lucia Silvestri réside dans sa capacité à :

Respecter l’héritage historique de Bulgari

Moderniser les codes de la haute joaillerie

Créer des pièces intemporelles et audacieuses

Son travail s’inscrit dans une quête perpétuelle d’excellence, où chaque création doit transcender les tendances pour devenir une pièce d’exception.

Le génie créatif de Lucia Silvestri continue d’illuminer l’univers de la haute joaillerie, transformant chaque pierre précieuse en œuvre d’art portable, perpétuant ainsi la magie et le prestige de la maison Bulgari.