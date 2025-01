Les expertes mode de Milan dévoilent les secrets des tendances hivernales 2024

La Fashion Week de Milan a parlé : les véritables influenceuses de la mode, stylistes et rédactrices, nous révèlent leurs choix vestimentaires pour cet hiver. Une véritable masterclass du style italien qui redéfinit les codes de l’élégance hivernale.

Le retour triomphal du noir sophistiqué

Dans les rues milanaises, les professionnelles de la mode affichent une préférence marquée pour le total look noir. Cette tendance monochromatique s’exprime à travers des pièces luxueuses aux textures variées : cuir mat, velours soyeux et laine cachemire. Les expertes associent ces matières nobles pour créer des ensembles sophistiqués qui se démarquent par leur simplicité apparente.

L’art du layering revisité

Le superposition intelligente des vêtements devient un véritable exercice de style. Les rédactrices mode adoptent massivement :

Les chemises oversize portées sous des pulls fins

Les gilets longs sur des robes midi

Les manteaux masculins sur des ensembles féminins

Les capes sur des costumes ajustés

Les accessoires qui font la différence

Les it-bags de la saison privilégient les formats XXL en cuir souple, avec une domination des teintes neutres comme le camel et le gris anthracite. Les prix oscillent entre 890€ et 2500€ pour les modèles les plus convoités. La tendance rafia naturelle s’impose également dans les accessoires, notamment pour les sacs de jour.

La révolution des chaussures confort-chic

Exit les talons vertigineux, les professionnelles de la mode plébiscitent les mocassins chunky et les boots à semelles track. Ces modèles, vendus entre 450€ et 950€, allient style et praticité, une combinaison essentielle pour ces femmes toujours en mouvement.

Les silhouettes qui dominent la saison

Les expertes privilégient des looks construits autour de pièces fortes :

Le tailleur pantalon oversize

La robe-pull longueur midi

Le manteau cocon

Le ensemble coordonné en maille

Les investissements mode incontournables

Les professionnelles du secteur s’accordent sur quelques pièces essentielles à acquérir. Le manteau camel classique, autour de 1200€, reste l’investissement privilégié, suivi du blazer noir structuré à environ 750€. Ces pièces constituent la base d’une garde-robe performante et durable.

Les choix vestimentaires des expertes milanaises définissent les contours d’une mode hivernale élégante et fonctionnelle, où la qualité des matières et la justesse des coupes priment sur les effets de style éphémères.