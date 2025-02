Le grand retour de Mango Selection : 3 pièces incontournables que tous les stylistes s’arrachent

La collection premium Mango Selection fait son grand retour sur le marché français avec une sélection pointue de pièces intemporelles. Cette ligne haut de gamme, lancée initialement en 2020, revient avec une proposition encore plus raffinée, mettant l’accent sur des matériaux nobles et une confection irréprochable. Découvrez les trois pièces phares plébiscitées par les experts de la mode.

Le blazer oversize en laine italienne : la pièce maîtresse de la collection

Au cœur de cette nouvelle collection, le blazer oversize en laine vierge italienne s’impose comme la pièce signature. Proposé à 249€, ce vêtement d’exception se distingue par sa coupe architecturale et ses finitions main. Les stylistes professionnels apprécient particulièrement :

Sa doublure en cupro respirant

Ses boutons en corozo naturel

Sa construction internal canvas à l’ancienne

La version noir charbon reste la plus prisée, même si le beige poudré gagne du terrain auprès des influenceurs mode.

La robe midi en soie : l’élégance minimaliste revisitée

La robe midi en soie (299€) incarne parfaitement l’ADN de Mango Selection. Cette création épurée, disponible en trois coloris (ivoire, marine et bordeaux), représente l’alliance parfaite entre le savoir-faire traditionnel et les tendances contemporaines. Sa coupe fluide et ses détails minutieux en font une pièce versatile, adaptée aussi bien aux événements formels qu’aux occasions plus décontractées.

Le pantalon tailleur en laine stretch : l’alliance du confort et du chic

Véritable prouesse technique, le pantalon tailleur (179€) associe une laine stretch italienne à une coupe contemporaine. Les experts mode soulignent ses atouts :

Une ceinture haute travaillée

Des pinces parfaitement positionnées

Une doublure partielle en cupro

Cette pièce illustre la volonté de Mango de proposer des vêtements alliant confort et élégance.

L’expertise artisanale au service du prêt-à-porter premium

La collection Mango Selection se distingue par son approche qualitative unique dans l’univers du prêt-à-porter accessible. Chaque pièce bénéficie d’un processus de fabrication rigoureux, impliquant plus de 20 heures de travail manuel. Les tissus sont sourcés auprès des meilleures manufactures européennes, garantissant une durabilité exceptionnelle.

Cette nouvelle collection confirme l’ambition de Mango de se positionner sur le segment premium tout en maintenant des prix accessibles pour une qualité comparable aux grandes maisons de luxe.