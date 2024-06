Comment porter un short cargo avec des talons pour vous rajeunir à 40 Ans

Les shorts cargo sont une grande tendance en 2024, car ils apportent fraîcheur, style et confort, et vous pouvez les porter sans problème à 40 ans ou plus. Il s’agit de shorts avec des poches sur les côtés ou à l’avant, qui peuvent être larges ou ajustés et qui existent dans des tons comme le vert, le beige, le crème, le blanc ou le noir. La meilleure façon de les porter avec élégance est de les associer à des talons. Nous vous expliquons donc comment les porter à 40 ans pour être pleine de style et même paraître plus jeune.

Short cargo avec chemise blanche et chaussures nues

Si vous voulez avoir l’air élégante et à la mode à 40 ans, vous pouvez porter un short cargo beige et l’associer à une chemise blanche rentrée. Vous pouvez compléter cette tenue avec des talons transparents, mieux connus sous le nom de chaussures nues, et vous serez la plus délicate et sophistiquée. Complétez le look avec un sac chic.

Short cargo avec blazer et escarpins

Une autre tenue qui vous fera paraître sexy, élégante et moderne à 40 ans est de porter un short cargo beige ou vert avec un haut et un blazer court. Pour ce look, vous pouvez opter pour des escarpins qui vous donneront de la hauteur, de l’élégance et qui allongeront vos jambes. Complétez avec un sac et des lunettes de soleil.

Short cargo avec t-shirt et talons

Si vous voulez quelque chose de plus jeune et qui vous avantage, vous pouvez choisir de porter un short cargo beige ou vert avec un t-shirt blanc. Vous pouvez compléter ce look avec des talons blancs ou noirs à lanières pour un look élégant et chic. N’oubliez pas d’ajouter un sac chic.

Short cargo et body avec espadrilles

Pour une autre tenue, vous pouvez porter un short cargo ajusté ou large avec un body à manches longues, qui vous aidera à mettre en valeur votre silhouette et à affiner votre taille. Vous pouvez associer cette tenue soit avec des espadrilles beiges ou blanches, soit avec des escarpins si vous le souhaitez. Dans les deux cas, le look sera réussi et vous éblouirez.

Les shorts cargo offrent de nombreuses possibilités de styles élégants et tendance, même après 40 ans. En les associant judicieusement avec des pièces comme des chemises, des blazers, des t-shirts ou des bodys, et en complétant le look avec les bonnes chaussures à talons, vous pouvez créer des tenues qui vous rajeunissent et vous donnent une allure sophistiquée. N’ayez pas peur d’expérimenter avec différentes coupes, couleurs et accessoires pour trouver ce qui vous convient le mieux. Avec un peu de créativité et de confiance en vous, vous pouvez faire des shorts cargo votre allié mode pour un style estival chic et sans effort qui défie le temps qui passe.