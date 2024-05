3 styles d’ongles en acrylique idéaux pour allonger et rendre vos mains élégantes

Arborez des mains élégantes et esthétiques avec ces styles de manucure !

Quelles sont les tendances manucure pour 2024 ?

Teintes printanières

Les couleurs pastel comme le lilas, la menthe, le rose poudré, le bleu ciel et la pêche sont parfaites pour le printemps. Ces teintes reflètent la délicatesse des fleurs printanières et apportent une touche d’élégance et de fraîcheur. Un effet dégradé ou « ombré » dans des couleurs pastel peut donner un look moderne et sophistiqué.

Voici quelques idées de combinaisons pastel tendance :

Lilas et menthe pour un contraste doux

Dégradé de rose poudré à blanc

Bleu ciel et pêche pour un duo vitaminé

Fleurs et nature

Les fleurs sont un élément classique du printemps. Vous pouvez opter pour des motifs floraux peints à la main ou utiliser des stickers et des imprimés à thème floral. En plus des fleurs, des designs avec des feuilles vertes et d’autres éléments naturels sont également un excellent choix.

Quelques suggestions fleuries pour vos ongles :

Marguerites délicates sur un fond nude

Bouquet de fleurs colorées façon aquarelle

Feuilles de palmier vert tropical

Marbre

Le design marbre dans des tons clairs comme le blanc, le rose ou le bleu pastel peut offrir un look sophistiqué et élégant, idéal pour toute occasion. Ajouter des détails dans des teintes métalliques comme l’or, l’argent ou le rose gold peut sublimer n’importe quel motif et apporter une touche de luxe.

Nos conseils pour un nail art marbré réussi :

Choisissez des couleurs pastel en harmonie

Créez des veines fines et irrégulières pour un rendu naturel

Appliquez une touche de paillettes or sur certains ongles

Nos astuces pour des ongles en acrylique au top

Gardez vos mains et cuticules bien hydratées pour éviter qu’elles ne s’assèchent

Portez des gants lorsque vous effectuez des tâches ménagères pour protéger vos ongles

Prévoyez des visites régulières au salon pour remplir et entretenir vos ongles

Évitez d’utiliser excessivement vos ongles comme outils pour ouvrir des objets ou gratter des surfaces

Les ongles en acrylique tendance pour le printemps se concentrent sur les couleurs pastel, les motifs floraux et les éléments naturels qui reflètent la fraîcheur de la saison. Incorporer des détails métalliques, des effets marbrés et des fruits peut également ajouter une touche amusante et élégante.

L’essentiel est de laisser libre cours à votre créativité tout en préservant la santé de vos ongles. Avec ces idées de nail art printanier et quelques bons soins, vous serez sûre d’afficher une manucure tendance qui attirera tous les regards. Vos mains seront votre plus bel accessoire ce printemps !