Les New-Yorkaises nous révèlent les 5 robes incontournables du printemps 2024

Véritables icônes du style urbain, les habitantes de la Grosse Pomme dictent les tendances mode de la saison à venir. Focus sur les 5 modèles de robes qui font déjà sensation dans les rues de Manhattan et qui s’apprêtent à conquérir les garde-robes françaises.

La robe chemise revisitée : l’élégance décontractée à la new-yorkaise

Les fashionistas de New York adoptent massivement la robe chemise oversize dans des tons neutres comme le beige, le blanc cassé ou le bleu ciel. Cette pièce maîtresse, proposée entre 129€ et 249€ chez les marques premium, se porte avec des sneakers minimalistes pour un look décontracté ou des mules à talons pour une allure plus sophistiquée.

Le slip dress satiné : le grand retour des années 90

La robe nuisette fait son come-back triomphal dans les rues de SoHo. Les New-Yorkaises la portent superposée sur un t-shirt blanc pour la journée ou seule pour les soirées. Les modèles en soie végétale et en satin écologique dominent les collections, avec des prix oscillant entre 89€ et 179€.

Version midi longueur mollets

Coloris métallisés et pastels

Bretelles fines ajustables

Coupe fluide et légèrement évasée

La robe portefeuille imprimée : l’option polyvalente

L’imprimé floral minimaliste s’impose sur les robes portefeuille aperçues à Brooklyn. Cette coupe flatteuse pour toutes les morphologies se décline dans des tissus éco-responsables. Les marques françaises proposent des modèles similaires entre 149€ et 229€.

La robe trapèze en coton : le confort avant tout

Le quartier du Lower East Side voit fleurir les robes trapèze en coton bio. Ces modèles amples et aérés séduisent par leur praticité et leur style minimaliste. Les versions courtes et midi dominent, avec une palette de prix accessible de 69€ à 129€.

La robe midi plissée : sophistication urbaine

Les working girls de Manhattan craquent pour la robe plissée longueur midi. Cette pièce sophistiquée se porte aussi bien au bureau qu’en soirée. Les tissus techniques et les plissés permanents sont privilégiés, pour des prix variant de 159€ à 289€.

Plissé soleil ou accordéon

Taille marquée élastiquée

Finitions premium

Les créatrices de tendances new-yorkaises nous montrent la voie avec ces 5 modèles qui allient style, confort et versatilité. Ces robes s’annoncent comme les must-have du printemps 2024 pour un dressing parisien parfaitement dans l’air du temps.